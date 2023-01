32-jarige verdachte blijft aangehouden na zware zedenfeiten in appartement

De zware zedenfeiten speelden zich af in het appartement van de 65-jarige vrouw in het Krijgshof in Dendermonde. Daar belde rond middernacht een 32-jarige man aan met de vraag of de vrouw eten had voor hem omdat hij honger had. Eenmaal binnen in het appartement liep het grondig mis en werd de vrouw urenlang op een gruwelijke manier misbruikt. Ze werd ook verstikt met een kussen maar slaagde er uiteindelijk in om te ontsnappen via het balkon en zo bij de buren op het raam te kloppen die de hulpdiensten belden. De man zat nog in het appartement en kon meteen opgepakt worden.