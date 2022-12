10 miljoen keer bedankt! Deze Dendermondse verhalen hebben jullie het meest geraakt in 2022

DendermondeDat Dendermondenaren willen weten wat er leeft, bewezen jullie, onze lezers, dit jaar opnieuw massaal. Maar liefst 10 miljoen keer werden onze artikels het voorbije jaar gelezen. Of het nu ging om het spijtig familiedrama in Sint-Gillis of de vreugde bij de Ros Beiaardommegang. Wij zetten de meest gelezen Dendermondse verhalen voor u op een rij. Bedankt en nu alvast een spetterend 2023 gewenst!

1. Familiedrama in flat in Sint-Gillis-Dendermonde

Volledig scherm © Koen Baten

Het familiedrama dat zich begin december afspeelde in een flat in de Werkplaatsstraat in Sint-gillis-Dendermonde liet niemand onberoerd. Een 33-jarige man bracht er zijn 28-jarige zwangere partner Cennet en zoontje van vijf jaar om het leven. De slachtoffers waren erg geliefd in Sint-Gillis. De HeHa-school waar het jongetje zat, organiseerde een herdenkingsmoment. Dader Ysmael Y. gaf zich de ochtend na de feiten zelf aan bij de politie met de melding “Ik heb ze gedood”. Hij zou onder invloed van drugs verkeerd hebben op het moment van de feiten.

2. Ros Beiaardommegang zorgt voor hoogdag

Volledig scherm © Geert De Rycke

Twaalf jaar moest er gewacht worden en dus was de ontlading enorm toen het Ros Beiaard eind mei dit jaar eindelijk zijn opwachting maakte. 80.000 toeschouwers juichten het Ros, Vier Heemskinderen en Pijnders toe. Het werd één groot feest. En al het nieuws dat we hierover brachten, met veel plezier overigens, werd door jullie verslonden.

3. vrachtwagen rijdt zich vast in centrum Baasrode

Volledig scherm De chauffeur reed zich vast toen hij zijn GPS volgde. © Koen Baten

Dat blindelings de gps volgen, niet altijd een goed idee is, bewees een buitenlandse vrachtwagenchauffeur in november. De bestuurder moest leveren bij een bedrijf, maar reed zich vast nadat hij een straat in reed waar hij eigenlijk niet mocht zijn. Bij het manoeuvreren om zich te draaien liep het mis. Ter hoogte van supermarkt Jumbo blokkeerde de vrachtwagen urenlang de hele weg. Er was geen doorkomen aan.

4. Auto in gracht, chauffeur spoorloos

Volledig scherm © Koen Baten

Nog meer verkeersellende in november. Deze keer aan de Hekkenhoek in Grembergen. Daar ontdekte een jogger op zondagochtend een voertuig in een gracht. De bestuurder was nergens te bekennen. Die was erin geslaagd om zijn wagen te verlaten en was gewoon naar huis gegaan. Pas in de loop van de ochtend daarop kwam hij zelf terug naar de plaats van de feiten. De auto werd getakeld.

5. Afscheid van Philip, uitbater Gasthof Cardis

Volledig scherm © RV

Het voorbije jaar werd spijtig genoeg ook afscheid genomen van heel wat Dendermondenaren. Zo overleed Philip Van den Steen, uitbater van Gastof Cardis op de grens van Sint-Gillis met Denderbelle. Een hartfalen werd de 48-jarige man fataal. Zijn dood veroorzaakte een schokgolf bij zijn vele vrienden en klanten. Philip was erg geliefd en was hét gezicht van zijn Cardis. Ondertussen zet familie de zaak voort.

6. Het vuilste huis van Dendermonde

Volledig scherm © Geert De Rycke

Ratten in de goot en muizenuitwerpselen in de keukenlades. Bewoners van het Oud Strijdersplein in Sint-Gillis-Dendermonde trokken in juni aan de alarmbel over de overlast van wat ze “het vuilste huis in Dendermonde” noemden. Het pand was door de bewoonster herschapen tot een vuilnisbelt. Na de aanklacht namen een buurman en zijn zoon het initiatief om de hele boel op te ruimen. Gehuld in een wit beschermingspak en mondmasker startten ze een grootscheepse opruimactie. Tot grote opluchting van de buurt.

7. Hondje overleden bij ongeval

Volledig scherm De klap was bijzonder hevig, een hondje overleefde de aanrijding niet. © Koen Baten

In mei verloor een hondje het leven bij een ongeval. Op de Mechelsesteenweg, ter hoogte van de Vlassenbroekbrug, reed een chauffeur door het rood en botste daarbij op twee andere wagens. Een vrouw en twee kindjes werden gewond en moesten naar het ziekenhuis. Het hondje dat in één van de auto’s zat overleefde de klap niet. Het dier was tegen de voorruit terechtgekomen door de harde klap.

8. Klappen aan meisje gefilmd

Ook Dendermonde bleef niet gespaard van vechtpartijen tussen jongeren. In april kreeg een veertienjarig meisje klappen van een klasgenoot. Dat gebeurde aan het Sas in Dendermonde. Dat anderen de feiten stonden te filmen in plaats van te helpen, shockeerde veel Dendermondenaren. Het was uiteindelijk een buurtbewoner die tussenbeide kwam. Het slachtoffer verkeerde achteraf in shock en had onder andere een kapotte lip opgelopen.

9. Auto op boot

Volledig scherm © Koen Baten

Spektaculair ongeval in februari dit jaar. Aan de Tijsluis in Dendermonde reed een bestuurster met haar auto recht op een boot die aan de kade lag. Die was gevuld met zand. Dat ving de klap van het voertuig op, dat op zijn dak op de boot belandde. De brandweer moest de vrouw uit haar auto bevrijden.

10. Arrestatie in politierechtbank

Volledig scherm Politierechter Peter D'Hondt. © Geert De Rycke

Ook politierechtbank Peter D’hondt kreeg in 2022 weer heel wat zaken van verkeersinbreuken op zijn brood. Serge D. uit Dendermonde schoot evenwel de hoofdvogel af. Hij werd gearresteerd in de politierechtbank zelf, toen hij zich daar moest verantwoorden voor rijden zonder rijverbod. Voor de zoveelste keer op rij. De man was al zestien keer veroordeeld voor negeren van dat rijverbod en kreeg al vijf keer een levenslang rijverbod opgelegd. Meestal zat hij onder invloed van alcohol achter het stuur. D’Hondt veroordeelde hem tot vier jaar cel en liet de man meteen oppakken door de politie om nog meer recidive te voorkomen.

