10.000 euro extra steun voor sociale en duurzame projecten

Onder de noemer #Een hart voor Scheldevallei doet het Streekfonds Oost-Vlaanderen opnieuw een oproep naar mensen of verenigingen met een leuk idee om de wereld een beetje beter te maken in deze regio. Zij kunnen een subsidie aanvragen. Voor elke euro, tot een maximum van 5.000 euro, die een project in het laatje krijgt, legt Streekfonds Oost-Vlaanderen een euro bij. “Kleine of grote projecten, dat maakt niet uit. Zolang ze maar lokaal een positieve impact creëren”, zegt DDS-voorzitter Raf De Wolf.

Via de projectoproep werd het voorbije jaar al 10.000 euro subsidie uitgedeeld. De financiële steun ging naar de herbestemming van een kerkgebouw in Lebbeke, het aanleren van technische vaardigheden aan jongeren in Zele, de aanleg van een buurtpark in de schoolomgeving van Hamme en trainingen in Wetteren voor honden om mensen met een beperking te begeleiden.

Wie een tof idee heeft om het maatschappelijk engagement in de regio te versterken, kan zich kandidaat stellen tot 8 november. Een jury buigt zich over nieuwe projecten en beslist dan welke in aanmerking komen voor een crowdfundingactie. Dan is het aan de initiatiefnemers om actie te ondernemen en geld in te zamelen. Streekfonds Oost-Vlaanderen voorziet ook de nodige begeleiding. Info: streekfondsoostvlaanderen.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.