Zomerschool gaat van start in GO! basisschool Atheneum: “We zien bijzonder positieve impact op resultaten van kinderen”

DenderleeuwIn de GO! basisschool Atheneum in Denderleeuw is dinsdag de zomerschool van start gegaan. Om en bij de 35 interne en externe begeleiders bereiden ongeveer 100 kinderen voor op een stevige start op 1 september. De basisschool is de enige school in Denderleeuw die een zomerschool inricht.

Het is het derde schooljaar op rij dat onderwijsminister Ben Weyts aan Vlaamse scholen de kans biedt om kinderen extra leerkansen te geven tijdens de zomervakantie en terugval te beperken. “We doen dit al voor de derde keer”, zegt directeur Peter Van Hove. “Het is een hele opdracht voor de leerkrachten want ze moeten eind augustus ook hun nieuw schooljaar voorbereiden, maar dankzij de samenwerking met de hogescholen Odisee en HOGENT zijn er genoeg begeleiders enthousiast om mee te doen. We zien immers dat de zomerschool een bijzonder positieve impact heeft op de resultaten van onze kinderen.”

Cato Standaert is net afgestudeerd en zal haar eerste jaar starten als leerkracht in de school. “Het is een leuke manier om de kinderen, de collega’s en de specifieke aanpak van de school al wat te leren kennen. Dankzij de zomerschool zal ik zelf ook een betere start kunnen maken in september.” Charlotte Couckhuyt start in september haar tweede jaar van de opleiding leraar lager onderwijs. Zij ziet de zomerschool als een extra oefenkans voor haar opleiding. “Het is heel verrijkend om in contact te komen met een andere onderwijsaanpak. Het geeft me veel voldoening om met de kinderen aan de slag te gaan, vooral omdat ik weet dat ze mijn hulp extra nodig hebben.”

Chloë De Neyer werkt al enkele jaren in de school en ervaart veel enthousiasme bij de kinderen, zowel tijdens de specifieke leeractiviteiten in de voormiddag als de ontspannende workshops in de namiddag. “Het is heel interessant om in kleinere groepen met de kinderen aan de slag te gaan. Met drie leerkrachten in de klas kan je natuurlijk veel intensiever begeleiden en dat merk je begin september in de klas.”

Meer informatie over de school vind je op hun website www.bsgodenderleeuw.be.