Zo goed als helder weer in Denderleeuw vanochtend

voetbal challenger pro league Coach Timmy Simons nadat FCV Dender in blessure­tijd het deksel op de neus kreeg: “We moeten nauwkeuri­ger afwerken”

Het venijn zat op Sclessin tegen de U23 van Standard Luik in de staart voor FCV Dender. Rajsel had de blauwhemden in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd uit strafschop verdiend op voorsprong gebracht, maar de Luikse youngsters sloegen verrassend terug in de 95ste minuut.