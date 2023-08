Zestig leerlingen en twintigtal begeleiders starten met zomerschool in Atheneum: “We kunnen leerlingen veel intensiever begeleiden, het kan niet anders dan dat dit zijn vruchten afwerpt”

Nieuw parkeerbe­leid krijgt heel wat kritiek: “Verande­ring roept altijd weerstand op, maar we werken nog aantal kinderziek­tes weg”

Het nieuwe parkeerbeleid dat nu anderhalve maand van kracht is in Ninove, krijgt heel wat kritiek. Niet meer cash kunnen betalen om te parkeren, ligt bij sommigen nog steeds moeilijk. Er zijn problemen met bewonerskaarten en mensen lopen op weg naar de parkeerautomaat al tegen de lamp, of beter scancar. Volgens schepen Alain Triest (Open Vld) moeten mensen nog wennen aan de veranderingen en worden een aantal kinderziektes in het nieuwe systeem opgelost.