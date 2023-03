Woning loopt aanzienlijke schade op na brand aan droogkast

In de Acacialaan in Denderleeuw is dinsdagnamiddag een brand ontstaan in een woning. De brand zorgde voor heel wat rookontwikkeling en dreigde bijna een uitslaande brand te worden, maar de brandweer kon het vuur tijdig blussen. De woning is wel een tijdje niet meer bewoonbaar.