William en Lydia hebben liefdesbrief uit 1959 na 62 jaar eindelijk terug: “We zien elkaar nog altijd even graag als toen en brief doet ons alles herbeleven”

WelleWilliam De Kock-De Bruyn uit Welle heeft de liefdesbrief die hij in 1959 naar zijn toenmalige lief Lydia schreef, eindelijk terug. Gunther Bols uit het Antwerpse Kapellen ontdekte de brief vorig jaar toevallig tijdens het opruimen in huis. Hij was toen vastbesloten om de brief terug te bezorgen aan William. Door de coronacrisis gebeurde dat zondag pas. “Fantastisch dat hij me de originele brief zelf komt brengen”, aldus William, die dit jaar 60 jaar getrouwd is met Lydia.