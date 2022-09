'Whisky, Rum & Gin Festival’ breidt uit na groot succes vorige editie: Ruimere locatie en nog meer standen

De organisatoren van vzw Tes van Oèrre Zeggen (TVOZ) noemen de eerste editie van het ‘Whisky, Rum & Gin Festival’ in Welle in 2019 een “overdonderend succes”. “Er was meer volk dan verwacht: meer dan 400 bezoekers. Het was een overrompeling”, vertellen Christoph Sunaert, Steven Debruyn en Frank Spanhoven van vzw TVOZ. “De vorige locatie (Huyze Sint-Pieter, red.) is te klein gebleken, dus hebben we besloten om uit te wijken naar de veel ruimere lokalen van jeugdcentrum Pingie in het Broekpark van Welle.”

Er zullen ook bijna dubbel zoveel standhouders zijn dan vorige keer, 21 in totaal en een vijftal foodtrucks. “Meer dan 400 verschillende varianten zullen er te proeven zijn. Er was nog meer interesse dan vorige keer. Bezoekers zullen er onder andere een aantal exclusieve whisky’s kunnen proeven die normaal niet betaalbaar zijn, bijvoorbeeld een whisky die tot 800 euro kost. Er is niet alleen Schotse whisky, maar ook Ierse, Belgische, Japanse en in primeur zelfs Zweedse whisky. Er zijn merken van over heel de wereld. Ook van gin en rum zijn er telkens meerdere standen, dus iedereen vindt er zijn gading. Mensen kunnen op het festival eens wat anders proeven dan wat ze thuis in hun koelkast hebben staan.”

Doedelzak en speciale pralines

Een doedelzakspeler mag opnieuw niet ontbreken op een whiskyfestival. “Deze keer komen de leden van de Belgian Blend Pipe Band wat Schotse klanken uit hun doedelzakken toveren. Gezelligheid en folklore staan centraal op het festival. Chocolatier Daan zal voor de gelegenheid trouwens ook een speciale praline maken met rum en whisky.”

Het tweede ‘Whisky, Rum & Gin Festival’ vindt plaats op zaterdag 26 november van 17.30 uur tot 22.30 uur in jeugdcentrum Pingie in het Broekpark in Welle, Broekstraat 164. De toegang bedraagt 5 euro. Proeven kan al vanaf 1 euro. Er kunnen flessen ter plekke worden gekocht. Aan mensen uit Groot-Denderleeuw wordt gevraagd om zoveel mogelijk per fiets of te voet te komen. Aan wie met de auto komt en graag proeft, wordt aangeraden een taxi te nemen. TVOZ werkt samen met een taxidienst.

Meer info via www.tvoz.be.

Volledig scherm Christoph Sunaert, Steven Debruyn en Frank Spanhoven van vzw TVOZ, de organisatoren het ‘Whisky, Rum & Gin Festival’ in Welle. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Christoph Sunaert, Steven Debruyn en Frank Spanhoven van vzw TVOZ, de organisatoren het ‘Whisky, Rum & Gin Festival’ in Welle. © Claudia Van den Houte

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.