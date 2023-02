Werken in wijk Leeuwbrug gaan volgende week van start

Denderleeuw Gemeente sensibili­seert tegen sluikstort met campagne op openbare vuilnisbak­ken

Het lokaal bestuur van Denderleeuw is gestart met een sensibiliseringsactie op openbare vuilnisbakken. Op 15 vuilnisbakken in de gemeente is een sticker te vinden met de boodschap ‘Dit is een vuilnisbak’. Daarmee wil het bestuur het probleem van sluikstort in en rond de openbare vuilnisbakken aanpakken.

2 februari