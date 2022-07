Wellebier voor het eerst van het vat te verkrijgen en alsmaar populairder: “Succes overtreft onze stoutste verwachtingen”

“Oorspronkelijk was het bier gebaseerd op een recept van een middeleeuws bier dat we in een boek op de rommelmarkt van Welle hadden gevonden”, vertelt Steven Debruyn van vzw TVOZ. “Het bier werd aanvankelijk ambachtelijk gebrouwen. In 2015 zijn we overgestapt van een donkerblond naar een blond bier en naar een nieuw recept. Dat blijkt een groot succes te zijn en heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen. Het bier is intussen niet alleen in de cafés in Welle te verkrijgen, maar ook buiten de gemeente. Het wordt nu gebrouwen in de Proefbrouwerij in Lochristi.”