WEER. Vanochtend helder met enkele wolkenvelden in Denderleeuw

Mazout­spoor op beek in Welle, brandweer en civiele bescher­ming opgeroepen voor opkuis

In de Broekstraat in Welle bij Denderleeuw werd de brandweer zaterdagochtend opgeroepen voor milieuvervuiling in een beek. Er was een mazoutspoor waar te nemen, maar de oorsprong van de vervuiling is op dit moment niet duidelijk.