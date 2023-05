WEER. Kans op helder weer vanochtend in Denderleeuw

80-jarige Antoine is na 55 jaar nog steeds gepassio­neerd aikidobeoe­fe­naar: “Een twintigja­ri­ge kerel tegen de grond werpen? Geen enkel probleem!”

Al 55 jaar lang is aikido de grote passie van Antoine Vermeulen uit Denderleeuw. Tachtig jaar oud is hij intussen, maar wekelijks staat hij nog twee à drie avonden in de dojo en elke maand geeft hij een internationale weekendstage. Hij richtte destijds één van de eerste Vlaamse aikidoclubs op - in totaal zelfs een 30-tal - en heeft in Vlaanderen de hoogste graad in aikido. “Aikido is geen gevechtsport, maar een manier van leven”, vertelt Antoine.