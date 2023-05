WEER. Kans op helder weer vanochtend in Denderleeuw

Verenigin­gen slaan handen in elkaar om ‘Sinksen’ in Heldergem terug op de kaart te zetten: “We hopen dat er zo opnieuw wat meer leven in de brouwerij komt”

Vier verenigingen slaan samen met de Dorpsraad Heldergem en het Haaltertse gemeentebestuur de handen in elkaar om ‘Sinksen’ terug wat nieuw leven in te blazen. Op Pinksteren en pinkstermaandag zijn er optredens, is er een fuif, een wandeling, een dialectmis en de traditionele Corneliusommegang. Ook kermisattracties mogen uiteraard niet ontbreken tijdens de sinksenkermis.