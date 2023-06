WEER. Helder weer in Denderleeuw vanochtend

Nieuw bedrijven­ter­rein ‘Doorn Noord’ officieel geopend: “Nieuw economisch hart van Ninove”

Het nieuwe bedrijventerrein ‘Doorn Noord’ is donderdag officieel geopend. Al veertien bedrijven kochten een perceel op het terrein tussen de Aalstersesteenweg en de expresweg in Ninove. Daarmee is 85 procent van de beschikbare ruimte verkocht. Er wordt verwacht dat op het terrein op termijn 600 tot 1.000 mensen tewerkgesteld zullen zijn. “Dit is één van de meest duurzame bedrijventerreinen in Vlaanderen”, stelt burgemeester Tania De Jonge.