Wandelaar treft schorpioen aan in Denderleeuw, dier zou ongevaarlijk zijn

DenderleeuwEen vrouw uit Denderleeuw schrok vrijdagochtend even toen ze tijdens een ochtendwandeling plots een schorpioen opmerkte. Dat is niet meteen een dier dat in deze regio kan overleven, dus hoe het stekelige beestje daar is beland, is niet duidelijk.