Vzw ‘Bij de Rie van op de kat’ schenkt deel opbrengst Kattefeesten aan bedbox voor vierjarige Senn met syndroom van Lennox-Gastaut

Senn heeft een aangepaste bedbox nodig om comfortabel te kunnen slapen en zich niet te verwonden tijdens zijn slaap. Vrienden van zijn ouders hadden eerder al een actie opgestart om de bedbox, die zo’n 8.000 euro kost, te bekostigen. Nu krijgen ze ook steun van vzw ‘Bij de Rie van op de kat’. “We steunen ieder jaar een goed doel in onze gemeente met onze vzw”, vertelt Rino Van Vaerenbergh van ‘Bij de Rie van op de kat’. “We beperken ons tot Denderleeuw omdat we de problemen en miserie van gezinnen of verenigingen onder onze eigen kerktoren eerst willen verlichten. We kunnen niemand genezen, maar met de steun die wij geven, kunnen we het financieel probleem wat verlichten, zodat de getroffen mensen zich kunnen focussen op andere problemen zoals hun gezondheidstoestand.”

Wie de Kattefeesten in het Broekpark in Welle op zaterdag 22 april en zondag 23 april bijwoont, steunt ook de vierjarige Senn. “Dit jaar gaat er 2 euro per verkochte ticket van onze Kattefeesten 2023 naar Senn. We hebben nu reeds 1.000 euro geschonken aan Team Senn. Hoe meer kaarten we verkopen van onze Kattefeesten 2023, hoe meer we aan Senn kunnen geven.”

Kaarten kosten 5 euro en zijn te koop in het Shell-tankstation, Steenweg 137 9473 Welle, of via info@derievanopdekat.be. Meer info via www.derievanopdekat.be.

