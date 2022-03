Vrouw kan ontkomen nadat jongeman handtas probeert te stelen in centrum Denderleeuw

De vrouw was op weg naar haar werk in Denderleeuw toen ze in de Sportstraat donderdagochtend plots werd aangevallen door een onbekende jongeman. Die probeerde haar handtas te ontfutselen, maar de vrouw verdedigde zich waardoor de poging mislukte. “Toen hij mij probeerde te overvallen kon ik me lostrekken en probeerde ik hem een slag te geven", zegt de vrouw. “Ik viel op de grond maar slaagde er in om te ontkomen, de jongeman zette het op een lopen”, klinkt het.

De vrouw zelf raakte bij de val gelukkig niet gewond, maar is wel danig onder de indruk van de feiten. “De man was niet gewapend, maar ik ben nog steeds in shock over wat er daar gebeurde", klinkt het. Na de poging tot overval ging de dader op de vlucht. De vrouw werkt zelf in de gebouwen van de politie en maakte daar meteen melding van wat haar was overkomen.