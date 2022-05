Vrije Basisschool Welle huldigt nieuwbouw in, twintig jaar na eerste plannen

“Eindelijk staat onze nieuwbouw er, waarvan we al zolang hebben gedroomd”, aldus directeur An Van Neck tijdens de feestelijke opening. Het verhaal begon al in 2002, toen de zusters van Sint-Vincentius de fakkel doorgaven aan de vzw van de school, die toen de eerste dossiers voor infrastructuurwerken aan de school begon op te stellen. “In 2005 hebben we het eerste groot investeringsdossier ingediend bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION)”, vertelt Marnix Vandenbossche van het schoolbestuur. “We werden op een lange wachtlijst gezet.”

In 2013 kocht de gemeente Denderleeuw het stuk grond naast de school in de Kerkstraat aan en in 2017 kon de school op haar beurt die grond aankopen. “Plots kregen we dan ook groen licht van AGION en mochten we beginnen bouwen”, zegt Vandenbossche. Het project werd in twee fasen gesplitst. In de eerste fase werd het klooster afgebroken, de toegangshelling aangepast en de kleuterspeelplaats ingericht. “Het heeft bloed, zweet en tranen gekost maar begin 2020 was fase één klaar en konden we met het nieuwbouwproject in fase twee starten. Dat jaar fusioneerden alle vrije basisscholen in Denderleeuw ook tot een grotere vzw, wat ons financieel meer ruggensteun gaf.” In 2020 gingen de werken voor de nieuwbouw van start die nu officieel in gebruik werd genomen.