Voormalig OCMW-voorzitter en leraar Herman Janssens overleden: “Voor een klas staan, was voor hem een roeping”

Herman Janssens startte in september 1974 als leraar aan het toenmalige Heilig-Kruiscollege in Denderleeuw, dat later IKSO zou heten en tegenwoordig de naam Leonardo College draagt. In die school bleef hij 27 jaar lang lesgeven, een tijdje ook in combinatie met lesgeven aan een school in Mechelen. “In 2001 werd hij ernstig ziek en begon hij zijn stem te verliezen, waardoor hij geen les meer kon geven”, vertelt zijn zoon Dieter. “Hij is dus vervroegd moeten stoppen. Dat heeft hem wel verdriet gedaan, want voor een klas staan, was voor hem een roeping. We hoorden van oud-leerlingen dat de zaken die hij vertelde in de klas bij hen zijn blijven hangen.” Hij was ook sociaal bewogen. “In het vroegere Botjeshof, een café met zaal in Welle, heeft hij tien jaar lang met veel vrijwilligers de Turfboerfeesten georganiseerd ten voordele van India en Bangladesh. De aanwezigen kregen er ajuinensoep, ‘pellepatatten’ (aardappels in de schil, red.) en haring. Het was een schot in de roos.”