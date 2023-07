Vlaams Belang roept N-VA op om handen in elkaar te slaan

Ward, Gerd en Christelle zetten succesvol­le gin- en cocktail­bar Versato in hartje Ninove te koop: “Samen 90 jaar actief, maar nu is het tijd om horeca vaarwel te zeggen”

Gin- en cocktailbar Versato op de Graanmarkt in Ninove staat te koop. Het succesvolle café vierde onlangs zijn tienjarig bestaan, maar uitbaters Ward (61) en Gerd (56) Schoukens en Christelle Sonck (55) hebben beslist om ermee te stoppen zodra er een koper is. Ward is 40 jaar actief in de Ninoofse horeca, zijn broer Gerd en diens vriendin Christelle allebei 25 jaar.