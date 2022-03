Vlaams Belang Denderleeuw voert actie tegen hoge brandstofprijzen

“Onze partij wil hiermee protesteren tegen de torenhoge brandstofprijzen, want we betalen ons blauw aan de pomp”, zegt Vlaams parlementslid en Denderleeuws gemeenteraadslid Kristof Slagmulder. “Het maakt niet uit of je benzine of diesel tankt, bij elke tankbeurt wordt onze portemonnee leeggeschud. En voor elke liter die de burger koopt, gaat een liter naar de staat, want de helft van de brandstofprijzen bestaat uit belastingen. Het wordt tijd dat ze in de Wetstraat eens luisteren naar de mensen in de Dorpstraat: maak tanken terug betaalbaar.”