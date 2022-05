Viroloog Steven Van Gucht is eerste ereburger van Denderleeuw: “Bedankt om gemeente positief in de kijker te zetten”

Die titel heeft hij te danken aan zijn inzet tijdens de coronacrisis. “Het was snel duidelijk dat we de titel voor het eerst aan jou wilden toekennen”, aldus burgemeester Jo Fonck (LvB). “Jij hebt ons land twee jaar door de coronacrisis geloosd. Elke dag zaten velen aan het beeldscherm gekluisterd om te luisteren naar jouw goede raad. Wat vooral bijblijft, is je heldere communicatiestijl. Je kunt moeilijke dingen zeer helder uitleggen. Je straalt rust uit en geeft vertrouwen. Bedankt dat je Denderleeuw op een positieve manier in de kijker zet.” Burgemeester Fonck loofde Van Gucht ook voor zijn lokaal engagement. Zo nam hij al het peterschap van de Buurtcomputer op zich.

Van Gucht kreeg naast een oorkonde ook een beeld van een lokale kunstenaar van 7kg zwaar, dat een schiptrekker uitbeeldt, het symbool van de Denderleeuwenaars. “Ik ben fier dat ik in Denderleeuw mag wonen en dat ik deze erkenning kreeg. Denderleeuw is een heel aangename gemeente om te wonen”, reageerde Van Gucht. “Het beeld is zwaar, maar heel mooi en zal een heel mooie plaats krijgen.” Ook buurvrouw Conny, die voor de viroloog kookte wanneer hij het druk had, werd in de bloemetjes gezet.

Vlaams Belang onthield zich op de stemming. “Niet omdat we tegen de mens Steven Van Gucht zijn, maar wel omdat we de toekenning van het ereburgerschap te vroeg vinden, want ik denk dat over het gevoerde coronabeleid nog niet alles uitgeklaard is en ook omdat de virologen mee symbool staan voor het gefaalde coronabeleid in dit land”, vindt gemeenteraadslid Kristof Slagmulder.

Volledig scherm Viroloog Steven Van Gucht wordt gehuldigd als ereburger in Denderleeuw. Ook buurvrouw Conny werd in de bloemetjes gezet. © Claudia Van den Houte

