Verschillende denkpistes voor leegstaand pand in Stationsstraat: Profploeg en lokaal bestuur werken plan van aanpak uit

Zoals bekend sloeg het lokaal bestuur Denderleeuw de handen in elkaar met de Profploeg om een invulling te geven aan het aangekocht pand in de Stationsstraat 33-35. De Profploeg is een initiatief van Vlaams minister Crevits en Vlaio, en bestaat uit een team van 10 experten uit Vlaamse bedrijven. Op 16 mei bracht Hilde Crevits samen met de Profploeg een bezoek aan de panden. “Momenteel zitten we volop in de denkfase om de bestemming van het gebouw concreet uit te werken”, zegt schepen van Lokale Economie Jan De Nul (CD&V). “Eén van de mogelijke pistes is de combinatie van een handelsactiviteit in het pand naast de creatie van woongelegenheden. Maar ook invulling met een pop-up formule behoort tot de mogelijkheden.”