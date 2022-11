Vernieuwingswerken op lijn Geraardsbergen-Denderleeuw zorgen voor hinder

Liedekerke/Ternat/Affligem/Roosdaal Inbrekers actief in Liedekerke en buurgemeen­ten, burger­wacht gaat opnieuw patrouille­ren

Het heeft er nu alle schijn van dat er opnieuw een inbrekersbende is neergestreken in Liedekerke. Sinds eind vorige maand wordt op sociale media melding gemaakt van verschillende inbraken, veelal in één van de wijken langs de Gravenbosstraat. Ook in aangrenzende deelgemeenten van buurgemeenten worden inbraken of pogingen vastgesteld. Burgerwacht The Nightwatch laat weten dat het zoals vier jaar geleden opnieuw zal patrouilleren.

3 november