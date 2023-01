Verkeersproblemen op Steenweg zouden woensdag opgelost moeten zijn

Denderleeuw Politie op zoek naar verdachten van inbraak in woning in Dender­leeuw

Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een opsporingsbericht gedeeld van twee verdachten bij een inbraak in een woning in Denderleeuw. De politie is nu op zoek naar tips over de verdachten om hen te kunnen identificeren. Er was ook nog een derde verdachte bij de diefstal betrokken.

10 januari