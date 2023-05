Verkeershinder door herstellingswerken aan wegdek in Hoogstraat

Stopzet­ting samenwer­king met SAAMO door gemeente zorgt voor beroering: Zelfs minister Dalle vraagt burgemees­ter in brief beslissing te herzien

De beslissing van het lokaal bestuur van Denderleeuw om de samenwerking met vzw SAAMO stop te zetten zorgt voor beroering, tot zelf op nationaal niveau. Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle (CD&V) heeft een brief naar burgemeester Jo Fonck (Vooruit) gestuurd waarin hij vraagt om de beslissing te herzien. Burgemeester Fonck was al van plan om weer met SAAMO rond de tafel te gaan zitten. Ook zijn eigen coalitiepartner Groen is daarvoor vragende partij.