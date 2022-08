Vergeten kookpot op vuur zorgt voor rookontwikkeling

Denderleeuw GO! basis­school Atheneum heeft nieuwe vakleer­kracht wiskunde nadat vorige juf werd gekozen om mee te schrijven aan centrale toetsen

In het GO! basisschool Atheneum Denderleeuw start op 1 september een nieuwe vakleerkracht wiskunde. Anneleen Bradt (33) neemt de taak over van Ioné Marmitte (35), die na 14 jaar actief te zijn geweest in de school werd gekozen om mee te schrijven aan de Vlaamse toetsen.

19 augustus