Veerle De Vleeschauwer is nieuwe prinses carnaval: Al 25 jaar actief in carnaval, ook man en zoon gebeten door carnavalsmicrobe

Veerle is al 25 jaar actief in de Denderleeuwse carnavalswereld. “Op mijn zeventiende sloot ik me voor het eerst aan bij een carnavalsgroep”, vertelt ze. Intussen was ze al in verschillende carnavalsgroepen actief, waaronder ‘De Primeurkes’. Momenteel is ongeveer vier jaar lid van ‘De Karels’. Daar is ze de enige vrouw. “De Karels zijn allemaal mannen. Het is de groep van mijn man, Patrick Meganck of ‘nonkel Chalen’. Hij is drie keer prins carnaval geweest en is opvolger-keizer. We hebben elkaar door carnaval leren kennen” Ook hun zoon heeft de smaak van carnaval te pakken. “Jason was al drie keer juniorprins en gaat zich nu terug kandidaat stellen als jeugdprins, zodat hij samen met mij op de prinsenwagen kan staan tijdens de stoet. Dat zou mooi zijn.”