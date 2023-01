Vader van Shauny (18) die betrokken was in zwaar ongeval in Wetteren, houdt stil moment in zijn zaak: “Dochter nu laten revalideren”

Afgelopen vrijdag is Shauny (18) uit Denderleeuw opnieuw thuisgekomen nadat ze op 27 december vorig jaar betrokken raakte bij een zwaar ongeval in Wetteren. Zij vroeg nog aan de bestuurder L.V.S. om trager te rijden enkele minuten voor de fatale klap. De tiener werd geopereerd in het ziekenhuis, en zal nu nog aankijken tegen een revalidatie van enkele maanden. Haar papa Gert wilde nog een keer kort terugkomen op het ongeval, om daarna in alle rust er voor zijn dochter te kunnen zijn. Hij organiseerde in zijn café in de A. Rodenbachstraat in Denderleeuw een moment van stilte. Enkele leden van motorclub Blue Angels, die Gert kent waren aanwezig. “Ik wil iedereen bedanken die aanwezig was en die mij een hart onder de riem heeft gestoken", zegt Gert. “Dit doet enorm veel deugd. We hebben in de vorm van een hart allemaal een kaarsje aangestoken voor de revalidatie van mijn dochter. Ik hoop dat ze snel weer kan herstellen, maar dit zal nog even duren. Ik heb heel veel aan de steun gehad van iedereen, en dat wil ik zeker nog eens vermelden", klinkt het.