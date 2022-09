Unizo Denderleeuw houdt feestavond met Wouter Torfs voor 20-jarig bestaan

“Als ondernemersvereniging een twintig jarig bestaan vieren is toch wel een uniek moment” vertelt Denderleeuws Unizo-voorzitter Yves Nevens. “Daarom hebben we ook een topper uitgenodigd naar onze kleine gemeente. Met Wouter Torfs horen we een spreker die weet wat ondernemen is. Onder zijn leiding groeide de familiale winkelketen Schoenen Torfs van 26 naar 80 winkels. Maar Wouter Torfs is meer dan een zeer bekwaam CEO. Zijn ondernemings- en mensenvisie resulteerde in een unieke bedrijfscultuur waarmee hij al 10 keer werd verkozen tot Beste Werkgever. Wouter Torfs zal in Denderleeuw zijn ziel bloot leggen en geeft een nieuwe visie op werken, met het geluk van zijn werknemers als inzet. Hij staat stil bij welke de fundamentele bouwstenen zijn van een ‘great place to work’.”

“Iedereen is welkom op de feestavond” verduidelijkt bestuurslid en juweelontwerper Hans Meganck “Of je nu werkt in een KMO of in non-profit, als zelfstandige of werknemer, Wouter Torfs geeft je een bruikbaar recept dat je organisatie naar succes leidt. Met vele ‘best practices’ die Torfs tot een hele fijne werkplek maken, geeft het je de ‘goesting’ om er morgen in je bedrijf mee aan de slag te gaan!”

Werken met veel personeel is in deze tijden geen evidentie. Dat ondervindt ook Stijn Van der Weeën, zaakvoerder van de lokale Proxy Delhaize in Denderleeuw: “De zaak werd in 1957 opgericht door mijn grootouders Jean & Philomeine. Op vandaag kunnen we rekenen op een superteam waarbij onze vaste medewerkers ondersteund worden door flexijobs en studenten. Een mix van ervaring en Jeugdig enthousiasme. Samen zorgen we ervoor om in onze buurtsupermarkt de klanten optimaal te bedienen. Maar ook wij voelen de crisis, voornamelijk in de extreem hoge energiefacturen. Dit in combinatie met de stijging van de loonkosten zorgt voor een moeilijke situatie. We zijn momenteel aan het bekijken welke maatregelen we nog kunnen nemen en proberen hierbij iedereen aan het werk te houden, wat uiteraard geen evidentie is.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.