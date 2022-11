Unizo Denderleeuw blikt tevreden terug op geslaagde Dag van de Ondernemer met Steven Van Gucht

Roosdaal Diederik (32) uit Roosdaal heeft de enige Vlaamse podcast over de jacht: “We schieten niet zomaar op alles wat beweegt”

Het principe van Diederik Aelbrecht (32) uit Roosdaal is simpel: bestaat het niet, dan begin ik er zelf mee. Zo richtte hij begin vorig jaar al de webshop Jagter op, gericht op jagers en mensen die van de buitenlucht houden. En nu komt daar nog iets helemaal anders bij: de podcast Over Jacht. “Momenteel ben ik de enige in Vlaanderen”, zegt hij. “Daardoor mocht ik al heel wat prominente gasten uit binnen- en buitenland ontvangen. Gek eigenlijk hoe ver sommigen rijden om gewoon een uurtje met mij te babbelen.” Hij wil zowel jagers als buitenstaanders meer te weten laten komen over de jacht.

13 november