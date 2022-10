Twintigjarige Unizo Denderleeuw kijkt na viering met Wouter Torfs al uit naar 'Dag van de Ondernemer’

“Twintig jaar mag je niet zomaar laten passeren”, vertelt Yves Nevens, voorzitter van UNIZO Denderleeuw. “Daarom mocht het allemaal net iets groter en imposanter dan in een normaal werkingsjaar. Reeds van begin dit jaar werd er gebrainstormd, maar de schrik voor een coronajaar zat er toch nog goed in. Al heel snel werd duidelijk dat we een topspreker naar Denderleeuw wilden halen. Iemand die ook ooit zelf een KMO was, maar intussen over de hele Belgische markt speelt. En de keuze viel dan ook snel op Wouter Torfs, CEO van de gelijknamige schoenenketen”.

Voor Wouter Torfs was dit zijn laatste lezing als CEO, want hij geeft zijn job door aan zijn nichtje, die de Torfs-keten zal gaan leiden. UNIZO Denderleeuw kreeg ook bezoek van de gedelegeerd bestuurd en topman van UNIZO Danny Van Assche: “Met UNIZO Denderleeuw tref je een lokale afdeling die duidelijk van aanpakken weet: zij organiseren meerdere keren per jaar informatieve avonden waar ondernemers kunnen netwerken en ze communiceren duidelijk met hun gemeentebestuur en koppelen dit terug naar de lokale ondernemers.”

Voor UNIZO Denderleeuw zit het werkingsjaar er nog niet op. “Op vrijdag 18 november viert UNIZO de Dag van de Ondernemer en dat laten we ook in Denderleeuw niet ongemerkt passeren. We zullen die net als voor corona samen organiseren met de Raad Lokale Economie”, vertelt Stijn Van der Weeën. “We plannen opnieuw een heel fijn netwerk event met hapjes, drankjes en ook weer een unieke spreker, maar die moet ik nog even geheimhouden”.

Volledig scherm De viering van 20 jaar UNIZO Denderleeuw © rv

