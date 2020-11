Tweetalige Aldi-folder zorgt voor ongenoegen binnen Denderleeuwse politiek

Gemeenteraadslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) vindt dat de folder van weinig respect getuigt voor het Nederlandstalige karakter van de gemeente en diende een klacht in bij Aldi. Ook N-VA Denderleeuw hekelde de tweetalige brochure. Het gemeentebestuur reageerde eveneens: “Denderleeuw is een gemeente in het Nederlands taalgebied waar de voertaal Nederlands is”, aldus burgemeester Jo Fonck (LvB). “De dagelijkse realiteit toont echter aan dat Denderleeuw divers en meertalig is. Precies vanuit die optiek worden vanuit het gemeentebestuur aanzienlijke inspanningen geleverd om het gebruik van het Nederlands te stimuleren en te promoten door een taalbeleid te voeren.”

Taalbeleid

“Dit taalbeleid vormt één van de speerpunten van ons beleidsplan. Kennis van het Nederlands in een Nederlandstalige gemeente is immers een belangrijke factor in het integratieproces. Ook ondernemers actief op ons grondgebied dragen hierin een verantwoordelijkheid. Zij zijn het immers die vaak in contact komen met anderstalige klanten. Wij verzoeken dan ook als gemeente aan Aldi om hun communicatie in het Nederlands te voeren.”

Aldi benadrukt dat de tweetalige folder zeer uitzonderlijk is. “Door de verstrengde coronamaatregelen moeten we van de overheid vanaf 2 november ons aanbod beperken tot ‘goederen die in essentiële winkels worden aangeboden’”, vertelt Dieter Snoeck, woordvoerder bij Aldi. “Een groot deel van wat we in de aanbieding hebben, en wat normaal in onze folder staat, mag dus niet verkocht worden. De opmaak van onze folder is een proces van meerdere weken. Omdat we nu op korte termijn onze folder van deze week moesten aanpassen, en er zoveel wegviel - liefst 16 van de 32 pagina’s vielen weg - hebben we ervoor gekozen om twee versies van de folder uitzonderlijk te bundelen in één folder.”

“Vanaf volgende week zal er weer een eentalige folder worden verspreid in eentalige gemeenten. We werken altijd met respect voor de eigenheid van zowel de Nederlandse als de Franse taal en van onze klanten. Het is zeker niet de bedoeling om klanten te schofferen.”