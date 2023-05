Twee vaste camera’s op begraafplaats van Denderleeuw en één op kerkhoven Welle en Iddergem, ook op andere locaties camera’s gepland

Winnaars ‘Maand van de Markt’ ontvangen prijs op boeren­markt in Hof ten Henne

De winnaars van de ‘Maand van de Markt’ hebben hun prijs ontvangen op de boerenmarkt in Hof ten Henne in Iddergem. In Denderleeuw werden 70 gelukkige winnaars geloot uit de ruim 700 deelnamekaarten.