Twee scoutsleiders van jeugdvereniging voor andersvaliden naar huis gestuurd na inbraak in frituur tijdens kamp in Denderleeuw: “Hier is duidelijk een rode lijn overschreden”

Denderleeuw Onkruid wegbranden bij extreme hitte, geen goed idee: gemeentear­bei­der gewond naar het ziekenhuis

De temperaturen liepen dinsdag enorm hoog op, maar in Denderleeuw waren enkele gemeentearbeiders toch aan de slag om onkruid weg te branden in de Dokter Cochezlaan. Door de hitte ging het al gauw — weinig verrassend — mis. In een mum van tijd stond een braakliggend terrein in brand.

19 juli