Twee lichtgewonden nadat auto tegen gevel van woning terechtkomt

Ninove Groepje ouders schaart zich achter leraren­korps Ninoofse Midden­school in open brief

Een groepje van een achttal ouders heeft zijn steun uitgesproken voor het lerarenkorps van de Ninoofse Middenschool Passtel, die vorige week in opspraak kwam. “We hebben vertrouwen in het team van de Middenschool dat onze kinderen verder zal begeleiden en met goede zorgen omringen”, staat in een open brief die op de school wordt verspreid. De Passtel Middenschool Ninove telt 36 scholieren, onder meer leerlingen met autisme.

28 november