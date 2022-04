Twee dagen kattefeesten op nieuwe locatie in Broekpark: Rockfestival, countryfestival en kinderanimatie

De Kattefeesten gingen in 2017 van start in de Kattestraat. De vorige twee edities, in 2018 en 2019, vonden aan Kotje Kaat in de Wildebeekstraat plaats. “Dat is privéterrein, dus we konden daar geen jaren blijven”, vertelt Rino Van Vaerenbergh van vzw Bij de Rie van op de Kat, die de Kattefeesten organiseert. “Toen waren de jeugdlokalen er ook nog niet in het Broekpark. De optredens zullen daar binnen plaatsvinden. De drie lokalen van de KSA en Chiro Welle en jeugdhuis Pingie kunnen door de panelen open te zetten omgevormd worden tot één grote zaal. We hopen door de Kattefeesten hier te organiseren de jeugd ook warm te maken om ze in de toekomst verder te zetten. We waren eerst van plan om een grote feesttent te plaatsen, maar die hebben we om budgettaire redenen afgelast. We hebben er wel iets mooi van gemaakt. Er zullen buiten ook kermisattracties, foodtrucks en marktkraampjes staan.”