Twaalf vaste camera’s komen op begraafplaatsen en aan openbare gebouwen: “Moeten grafdieven afschikken of op zijn minst kunnen indentificeren”

DenderleeuwHet gemeentebestuur gaat twaalf vaste camera’s plaatsen op een aantal “cruciale plaatsen” en aan openbare gebouwen. Acht openbare knooppunten of gebouwen krijgen één of twee camera’s, waaronder de begraafplaatsen. Op de kerkhoven zijn er al langer klachten over diefstallen. De camera’s zullen ingezet worden voor overlast, sluikstorten en diefstal, maar hebben volgens het bestuur ook een preventief effect.

Er zijn al jaren klachten over diefstallen op de begraafplaatsen van Denderleeuw. Ook recent nog klaagden inwoners op sociale media nog over bloemstukken die gestolen waren op het Denderleeuwse kerkhof. “We krijgen regelmatig meldingen van diefstal op één van onze begraafplaatsen”, bevestigt burgemeester Jo Fonck (LvB). “Door vaste camera’s te plaatsen op de drie begraafplaatsen hopen we grafdieven af te schrikken of op zijn minst te kunnen identificeren. De overige camera’s komen aan het gemeentehuis, ’t Kasteeltje, het Dorp, de oude voetbalkantine op de Thontlaan en aan de sporthal. Het punt om camera’s te plaatsen lag al eventjes op tafel, het is namelijk één van de doelstellingen van ons meerjarenplan. Camera’s zorgen voor een verhoogd veiligheidsgevoel, zijn preventief en bouwen op hun beurt mee aan buurten en aan ons Denderleeuw van de toekomst.”

Schepen Jan De Nul wijst er op dat het niet de eerste keer is dat er camera’s ingezet worden. “Zo werden, in samenwerking met NMBS, in het verleden de camera’s in de stationsomgeving opgetrokken en schaften we ook al drie mobiele camera’s aan met het doel sluikstorten in te perken”, aldus De Nul. “Het is wel een primeur dat we deze keer ook camera’s zullen plaatsen aan openbare gebouwen zoals het Administratief Centrum, ’t Kasteeltje, de sporthal, … De camera’s hebben een multifunctioneel doel. Zo zullen ze worden ingezet voor onder andere sluikstorten, diefstallen,….”

Nuttig voor politie

Camera’s plaatsen kan niet zomaar. “De korpschef van de lokale politiezone Denderleeuw/Haaltert gaf alvast een gunstig advies. De camera’s kunnen ook voor hen van nut zijn bij het opsporen van daders en verdachten”, zegt Fonck. Er moet natuurlijk wel rekening gehouden worden met de aanbevelingen rond privacybescherming en de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot cameratoezicht op de openbare weg. “Zo moeten de nodige waarschuwingen in de buurt worden aangebracht opdat de burger geïnformeerd is over het cameratoezicht”, vult De Nul aan. De plaatsing van de camera’s zit momenteel nog in de startfase. Het punt werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 5 mei. “Nu kunnen we overgaan naar een volgende fase”, besluit Fonck.

Oppositiepartij Vlaams Belang is al jaren vragende partij naar meer camerabewaking in Denderleeuw en was op de gemeenteraad dan ook tevreden: “Het is goed dat er nu eindelijk camera’s bijkomen”, aldus gemeenteraadslid Greta Verhoeven. “Het is ook broodnodig gezien de problemen die zich in onze gemeente stellen. De vraag is natuurlijk of het aantal locaties waar er nu camera’s zullen komen, voldoende zal zijn. Indien blijkt dat er extra camera’s nodig zijn dan hoop ik alleszins dat het niet even lang zal duren zoals nu de voorbije jaren het geval is geweest.” Gemeenteraadslid Geert van Cauter (N-VA) zei het niet slecht te vinden dat de gemeente haar eigen patrimonium gaat beschermen.

Volledig scherm Ook aan 't Kasteeltje komt er camerabewaking © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Het administratief centrum of gemeentehuis van Denderleeuw. Ook hier komt er camerabewaking. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Ook sporthal Ottoy krijgt camerabewaking. © Claudia Van Den Houte