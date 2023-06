Tuinhuis gaat in vlammen op, brandweer kan overslag vermijden

Twintiger in november voor rechter voor poging doodslag op vriendin van broer: “Ik wilde haar dood”

Voor de Brusselse correctionele rechtbank is vrijdag het proces ingeleid tegen een twintiger uit Liedekerke die in juli 2021 een vriendin van zijn broer had proberen te wurgen. Dat gebeurde nadat de man het meisje had betast en zij zijn avances had afgewezen. De jongeman verbleef enige tijd in voorlopige hechtenis maar werd nadien vrijgelaten. Het proces zal op 24 november gepleit worden.