Trouwe klanten Kathleen en Luc nemen café Ganzenhof over van Luc en Tim: “Was al een tweede thuis voor ons geworden”

“Ik kom hier al sinds ik een jaar of achttien was”, vertelt Kathleen ‘Leen’ Depetter over café Ganzenhof in de Regentiestraat in Welle. “Ik ben afkomstig uit Welle en op enkele jaren na dat ik in Dilbeek woonde, ben ik hier altijd klant geweest. Ik heb het café meegemaakt onder verschillende uitbaters en met Luc en Tim, de vorige uitbaters, zijn we al jarenlang bevriend. We hadden als vrienden soms al ingesprongen voor hen in het café.” Kathleen en haar partner Luc De Wolf hebben al heel wat ervaring in de horeca. Ze hebben beiden tijdens het weekend in restaurant Den Notendijk in Dendermonde gewerkt, hij 25 jaar, zij 20 jaar, naast hun vaste job. “Het was altijd onze droom om zelf een eigen zaak te beginnen.”