Tovenaarsfeesten zijn veertig jaar na allereerste editie terug: “Terug in de tijd met oude ambachtenmarkt en braderie, maar ook modern feest met Willy Sommers”

IddergemDe Tovenaarsfeesten in Iddergem zijn komend weekend terug van weggeweest. De bekende feesten werden veertig jaar geleden opgestart en waren jarenlang een traditie in Iddergem, maar waren intussen doodgebloed. Meer dan tien jaar na de laatste en veertig jaar na de eerste editie zijn ze nu opnieuw springlevend.

Het is het wielercomite Eregem dat onder de noemer ‘Eregem feest’ de Tovenaarsfeesten opnieuw leven in blaast. “We ontdekten toevallig dat de eerste Tovenaarsfeesten precies veertig jaar geleden, op 20 juni 1982, werden georganiseerd toen we een boek aan het bekijken waren over de geschiedenis van Iddergem”, vertelt Steven Mory, één van de organisatoren van het wielercomité Eregem en vzw Eregem feest. “Daarom namen we als wielercomité het initiatief om de feesten terug op te starten. We vonden dat veertigjarig bestaan de ideale gelegenheid om de Tovenaarsfeesten terug te brengen. We weten niet exact wanneer de Tovenaarsfeesten voor het laatst plaatsvonden, maar de laatste editie zou intussen al meer dan tien jaar geleden zijn.”

De festiviteiten worden verspreid over het hele weekend. “We brengen de Tovenaarsfeesten zowel op de authentieke als op een moderne manier. Op zaterdag gaan we voor een meer modernere manier, met vanaf 16.30 uur optredens van onder meer Willy Sommers - één van de eerste optredens van zijn tour voor zijn vijftigjarige carrière -, Yves Segers, Bram & Lennert en Nico Zingt Hazes.” Vooraf is er ook een koers. “Op zondag vinden de authentieke Tovenaarsfeesten plaats, met onder meer een oude ambachtenmarkt, rommelmarkt en braderie van 8 tot 16 uur.”

Gouden tovenaarsworp en tovenaarsbier

Verder is er op zondag ook een fanfareoptocht met een aperitiefconcert door harmonie De Dendergalm en tussen 11.30 uur en 16 uur is er een grote zomerbarbecue. Ook aan de allerjongsten werd gedacht. Om 11 uur brengt Tina Tyrant muzikale vertellingen voor kinderen en om 12.30 uur is er een kinderdisco. Vanaf 14 uur zijn er dan optredens van onder andere Nicky Jones, Dizzy Fingers en lokale vedetten. Er vindt ook een gouden tovenaarsworp plaats, waarmee er een speciaal ‘tovenaarsjuweel’ te winnen zijn. “Op de feesten zal er ook een Tovenaarsbier te verkrijgen zijn, een kriek gebrouwen door brouwerij Boon.”

De Tovenaarsfeesten vinden op zaterdag 2 juli en zondag 3 juli plaats in een feesttent op het oude kaatsplein, aan de Hoekstraat. De toegang is gratis. Voor de zomerbarbecue is inschrijven wel verplicht via tovenaarsfeesten@gmail.com. De organisatoren van het wielercomité Eregem willen de herwaardeerde Tovenaarsfeesten ook de komende jaren verderzetten. “Aanvankelijk dachten we om ze eenmalig terug te brengen, maar we denken er nu aan om drie- of vijfjaarlijks Tovenaarsfeesten te houden.”

Volledig scherm Het wielercomité Eregem / vzw Eregem Feest brengen de Tovenaarsfeesten terug naar Iddergem. © Claudia Van den Houte

