Tornado komt net niet aan land boven Welle, wetenschapsexpert Martijn Peters geeft uitleg: “Dit kan zeker schade aanrichten”

Het was rond 19 uur dat er zich opnieuw onweerswolken vormden boven de gemeente. Een donkere wolk pakte zich zodanig samen dat het even leek alsof er een tornado werd gevormd. Het weerfenomeen duurde uiteindelijk enkele minuten, maar de wolk kwam nooit aan de grond. “De wind kwam stevig opsteken, maar na enkele seconden was het ergste al achter de rug. De beginnende tornado heeft uiteindelijk geen schade toegebracht”, klinkt het bij een bewoonster die een foto kon maken. Een andere bewoonster zag ook hoe de tornado tot ontwikkeling kwam. “Het was indrukwekkend, maar ook wat beangstigend.”

Zeker mogelijk

Volgens wetenschapsexpert Martijn Peters van VTM nieuws is het zeker mogelijk dat er zich in ons land een tornado kan vormen. “We hebben in België ongeveer drie tot vijf meldingen per jaar, maar het grote verschil is dat deze tornado’s lang niet de kracht hebben zoals in de Verenigde Staten", zegt Martijn. Hij heeft de foto’s ook bekeken en vermoedt dat het hier eerder om een supercel kan gaan of een onweerswolk die zich vormt. “Daar kan een tornado uit voortkomen, maar dat is hier niet gebeurd. Een tornado moet echt draaien om van een volwaardige tornado te kunnen spreken, maar dat is enkel te zien via videobeelden. Mocht de tornado echt aan de grond gekomen zijn, dan had dit zeker wel wat schade kunnen aanrichten in de lokale omgeving", besluit hij.