Toegenomen geurhinder bij Rendac wellicht gevolg van warm weer, lek door brand intussen hersteld

De geurhinder nam toe na de brand bij het bedrijf op 18 juli. Door de brand was een dichtingsring aan een verdamper weggesmolten, met lekken tot gevolg. Volgens Rendac werd de definitieve herstelling intussen zo’n anderhalve week geleden uitgevoerd en is het probleem dus opgelost. Toch kwam er gisteren, donderdag, nog een klacht binnen bij de gemeente Denderleeuw en kregen we diezelfde dag ook bericht van een lezer uit Liedekerke over de geurhinder. “Het is heel warm geweest. Als er kadavers worden binnengebracht van bij landbouwers, proberen we die snel te verwerken, maar daar hangt natuurlijk een geurtje aan. In zo’n warm weer gaan kadavers heel snel ontbinden”, vertelt Jeroen Colpaert, directeur van Darling Ingredients, het moederbedrijf van Rendac.