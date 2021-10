Tiener (16) krijgt rake klappen na school omdat hij zijn vriendin wil verdedigen die werd lastiggevallen: “Onbegrijpelijk”

De feiten speelden zich af rond 16.00 uur vlak aan de schoolpoort op een pleintje niet ver van het Leonardo College in Denderleeuw. Daar kwam de jongeman zijn vriendin ophalen, nadat zij naar eigen zeggen door een groepje werd lastiggevallen en geïntimideerd. “Het gaat om een Afrikaans groepje jongeren die haar al een tijdje lastig vielen, en mijn zoon was er niet gerust op, daarom is hij haar gaan halen van school", zegt zijn mama.

Het groepje ging meteen rond de tiener staan en begon hem uit te dagen en te duwen. De feiten werden op dat moment ook gefilmd en verspreid via Snapchat. Op de beelden is te zien dat de tiener rake klappen krijgt van een jongen. Hij probeert zich te verweren door terug te slaan, maar incasseert verschillende klappen in het aangezicht. “Hij heeft tientallen slagen op zijn gezicht gekregen, tot hij op de grond neer viel", aldus zijn mama. “Hij is zeker tien minuten buiten westen geweest en toen hebben ze nog op hem geschopt en hem met een kruk aangevallen."

De jongeman werd nadien naar het ziekenhuis gebracht om daar te herstellen van zijn verwondingen. Het slachtoffer is danig onder de indruk van de feiten en heeft schrik om nog buiten te komen. Ook het feit dat de beelden gefilmd zijn is niet gemakkelijk voor hem. “Hij krijgt nu continue berichten van wat er daar gebeurd is. Hij probeerde alleen maar goed te doen voor zijn vriendin en dan overkomt er hem zoiets. Het is verschrikkelijk om te zien.”

De politie heeft intussen een klacht ontvangen, en het is politiezone TARL uit Vlaams-Brabant die een onderzoek zal starten naar de omstandigheden van de vechtpartij.