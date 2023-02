Tien kleuterkoppeltjes geven elkaar het ja-woord in gemeentehuis

Affligem Affiche Rock Affligem compleet: van Age of Love en Regi tot Bart Peeters en Channel Zero

“Nooit was er twijfel: we gingen vanaf vorig jaar al vol voor een tweede editie”. Voorzitter Christof Desmet kan met veel fierheid kijken naar de samengestelde affiche voor Rock Affligem 2023 op 19 en 20 mei. Vorig jaar ging een volledig nieuw team aan de slag om het festival na dertien jaar nieuw leven in te blazen. In mei halen de organisatoren op vrijdag Belgische topmetal naar de Bellekoutersite met onder meer Fleddy Melculy en Channel Zero. Op zaterdag vinden we onder meer Bart Peeters, Regi, Flip Kowlier en Vive la Fête op de affiche. Ook Age of Love is op vrijdag opnieuw aanwezig.