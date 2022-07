Tachtigtal Rolling Stones-fans vertrekken in Welle met bus naar concert in Brussel: “Sfeer is subliem. Wie één keer naar een Stones-concert gaat, krijgt de smaak snel te pakken”

De bus was ingelegd door Luc Van der Hoeven uit Welle, de oprichter van de Belgische Rolling Stones-fanclub Sticky Fingers, die hen al 168 keer zag optreden . Zondagavond had hij ook al een pré-party georganiseerd in café Ganzenhof. “Het zijn grotendeels dezelfde mensen die aanwezig waren op de pré-party die nu meerijden met de bus”, vertelt Luc. “Niet alleen Belgische fans dus, maar onder meer ook fans uit de Verenigde Staten, waaronder Louisiana, Californië en Florida, en uit het Verenigd Koninkrijk. We vertrekken vroeg genoeg, want sommigen hebben terreinkaarten en willen zo dicht mogelijk bij het podium staan.”

Ook verschillende streekgenoten uit Welle, Denderleeuw en Haaltert reden mee. “Ik ken Luc en zijn vriendin Ria al langer, maar was tot voor kort nog nooit met hen meegeweest naar een Rolling Stones-concert”, zegt Erik Matthijs uit Welle. “Enkele weken geleden ben ik voor het eerst met hen naar een Stones-concert in Madrid geweest en het werden er onmiddellijk zes, met daarna ook nog München, Liverpool, twee keer in Londen, en Milaan. Alleen de sfeer is al speciaal. Het concert in Brussel wordt mijn laatste concert dit jaar, want ik heb geen verlof meer op mijn werk. In plaats van op vakantie te gaan, ben ik dit jaar naar Stones-concerten geweest. Het concert in eigen land is ook speciaal omdat we hier de pré-party mee hebben georganiseerd.”