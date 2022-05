Sushichef Bishnu opent op 6 juni nieuwe sushibar op Dorp

Uitbater Bishnu Poudel (32) heeft al heel wat ervaring in de wereld van sushi. Hij was eerder onder meer al actief bij Sushi King Antwerpen, bij Leo Sushi Leopoldsburg en bij Saitama Sushi Rijmenam in Bonheiden. Nu start hij zelf een sushizaak in Denderleeuw. “Er zijn in deze streek nog niet veel sushibars, dus ik vond dit wel een goede locatie”, vertelt Bishnu. “Ik merk dat er veel belangstelling is bij de mensen, die me vragen wanneer we openen.”