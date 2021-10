Supporter FC Dender gereanimeerd tijdens bekerwedstrijd na kwalijke val

Ternat Zoekactie met vrijwilli­gers naar vermiste ara Rio levert niets op: “Afgelopen weekend twee keer opgemerkt”

19 oktober Een tiental vrijwilligers heeft maandagochtend gezocht naar Rio, de groenvleugel ara die al sinds 1 oktober vermist is. Lang was het stil rond de vogel, maar eind vorige week doken plots toch twee spotmeldingen op. “We denken nu dat hij is vrijgelaten in het industriepark en werd opgeschrikt door tumult tijdens de jaarmarkt”, klinkt het. “Daardoor is hij uitgeweken richting de Brusselstraat.” De zoekactie leverde niets op.