Stratenloop gaat vrijdag door straten van Welle, stratenloop Denderleeuw verplaatst naar maart

Denderleeuw Brandweer uren in de weer om smeulende brand in silo geblust te krijgen

Bij Rendac in Denderleeuw is maandagochtend een brand ontstaan in een silo. Het gaat om een silo waar het slachtafval gedroogd wordt. Wat de oorzaak is van de brand is niet duidelijk. Gewonden vielen er niet.

18 juli